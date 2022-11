Campanya perquè es netegin les miccions dels gossos

El comú regalarà una ampolla als propietaris de cans de la parròquia

Ordino ha posat en marxa una campanya, que porta per títol No t’oblidis l’ampolla, per donar a conèixer les modificacions de l’ordinació d’inspecció i control de la tinença d’animals de companyia i, més concretament, per insistir en la necessitat de netejar les miccions dels gossos, segons va informar la corporació ahir a la tarda.



El comú obsequiarà els propietaris de gossos residents a la parròquia amb una ampolla per facilitar la neteja de les miccions amb aigua. La corporació va recalcar que és obligatori “portar l’ampolla i fer la neteja immediata de miccions”, segons recull la nova normativa. La sanció per

