Talls a Prat de la Creu i al vial del Consell General per les obres de la xarxa de calor

Actualitzada 07/11/2022 a les 14:07

Les obres per connectar el tram de la xarxa de calor del carrer del Consell General amb Prat de la Creu provocaran nous talls de circulació a partir de demà. Durant vint dies, es restringirà la circulació al carrer Prat de la Creu en sentit sud i no es permetrà el pas dels cotxes pel vial del Consell General. Així mateix, les obres traslladaran la parada del Parc Central del transport escolar a La Poste i s'anul·laran les estacions de davant de l'ambaixada espanyola i La Rodales, amb afectacions a les línies d'autobús L2, L4, L5 i L6."Ja sabem que les obres són molestes i que costa acceptar-les, però és una obra important que ens permet tenir xarxa de calor a la zona del Prat de la Creu", ha lamentat la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol. Per la seva banda, el director general de FEDA, Albert Moles, ha destacat que estendre la xarxa de calor "millorarà la capacitat de gestió energètica d'Andorra".