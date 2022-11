La Massana tornarà a cobrar el cànon de Pal-Arinsal el 2031

Actualitzada 07/11/2022 a les 20:25

El comú de la Massana tornarà a cobrar el cànon a Pal-Arinsal el 2031. Segons ha anunciat avui a la tarda la cònsol major, Olga Molné, en sessió de consell de comú la corporació percebrà el 4,48% de la facturació per forfets venuts imputada a EMAP. El 2013 va acordar-se que la societat deixaria de pagar el cànon per un període de sis anys . El 2019, al seu torn, va renovar-se la suspensió del pagament fins al 2070, any de finalització del contracte de concessió dels terrenys comunals on hi ha l'estació. En els últims nou anys el comú ha deixar d'ingressar 500.000 euros cada any arran de la suspensió del cànon, segons ha confirmat Molné.