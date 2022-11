La capital obre les inscripcions per a la cavalcada de Reis

Actualitzada 07/11/2022 a les 19:17

El comú d'Andorra la Vella i la Unió Pro-Turisme d'Escaldes-Engordany obren les inscripcions per a la cavalcada de Reis, segons informen en nota de premsa. Els infants residents a la capital i a Escaldes majors de 6 anys poden formalitzar la seva inscripció fins al 20 de novembre. Els punts d'inscripció són l'àrea de Cultura del comú d'Andorra la Vella i l'oficina de turisme de la plaça Santa Anna d'Escaldes.En el procés de selecció es prioritzaran les sol·licituds dels infants que no hagin participat en altres ocasions, que siguin d'Andorra la Vella i d'Escaldes-Engordany i que "s'ajustin per pes i talla al vestuari disponible".A més, també se cerquen nois i noies majors d'edat, d'una alçada aproximada d'1,70 metres, que desitgin participar en la cavalcada de Reis com a personatges d'animació, voluntaris de seguretat, acompanyament de carrosses, etc.