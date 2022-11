Eleccions del Consell d'Infants de Sant Julià de Lòria

Actualitzada 07/11/2022 a les 18:49

La casa comuna de Sant Julià de Lòria ha acollit aquesta tarda les eleccions per escollir als sis nous representants del Consell d'Infants, que es constituirà el proper 21 de novembre. L'acte ha comptat amb les votacions de 31 alumnes de cinquè curs de l'escola francesa i 44 de l'escola andorrana. Els sis escollits, quatre del primer centre educatiu i dos del segon, se sumaran als altres dos que es van triar en la passada edició i que completaran el total de vuit integrants.Els elegits per l'escola andorrana han estat Elia Talàs i Pau Torra, que s'uniran als germans Enzo i Arlet Romero, mentre que per l'escola francesa han estat escollits Tiaré Foix, Nora Pie, Lia Cabanes i Enric Jordi.