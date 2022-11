Campanya a Ordino per recordar la neteja de miccions de gossos

Actualitzada 07/11/2022 a les 15:59

Ordino ha posat en marxa una campanya per donar a conèixer les modificacions de l'Ordinació d'inspecció i control de la tinença d'animals de companyia i en concret per insistir en la necessitat de netejar les miccions dels gossos, segons ha informat aquesta tarda. El comú ha escollit el lema 'No t'oblidis l'ampolla' i obsequiarà els propietaris de cans residents a la parròquia amb una ampolla per facilitar la neteja recalcant que és obligatori "portar l'ampolla i la neteja immediata de miccions", segons recull la nova normativa i que la sanció lleu comporta una multa de 150 euros.L'obsequi es pot recollir a la Casa de la Muntanya acreditant ser propietari d'un gos i la residència a Ordino. I el comú remarca que després de la campanya de gratuïtat del cens d'ADN caní ara es vol sensibilitzar els propietaris i fer complir l'ordinació "per una bona convivència". La corporació destaca que els cans han d'estar registrats, portar el xip i estar genotipats i que està prohibit l'accés dels animals als cultius agrícoles, a les zones esportives i a espais de joc infantil.