L’obra més important feta a la xarxa en aquest mandat és el tram de Fiter i Rossell que va del carrer Manel Cerqueda i Escaler al Pont dels Escalls

El comú d’Escaldes-Engordany ha invertit, des que va començar el mandat actual el desembre del 2019 fins ara, 1.612.400 euros en la construcció de nous trams de la xarxa separativa d’aigües pluvials i fecals. Gràcies a aquestes inversions, la xarxa està avui pràcticament enllestida. Segons van confirmar al Diari fonts de la corporació, tot el centre urbà de la parròquia està acabat, a excepció d’uns trams no gaire extensos. De fet, van detallar, a part d’això només queden pendents d’enllestir alguns punts de la xarxa situats a les urbanitzacions, on la densitat de població és més baixa i hi ha