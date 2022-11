Actualitzada 05/11/2022 a les 06:33

El personal de jardineria del comú d’Escaldes-Engordany va acabar ahir de plantar els pensaments després de retirar els geranis de les jardineres. El canvi es fa per adaptar la vegetació dels espais públics de la parròquia a les condicions meteorològiques. Les plates que es retiren es regalen cada any als ciutadans per no haver-les de llençar.