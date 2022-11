Mortés, sorprès pel gir en contra de Movem Ordino al laboratori de Grifols

Actualitzada 04/11/2022 a les 12:21

"Molt sorprès". Així se sent el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, pel gir de 180 graus que ha fet el grup de Movem Ordino, després de l'arribada al comú del conseller Jean-Michel Armengol, sobre la construcció d'un laboratori d'investigació en immunologia als terrenys del Prat de la Farga. La predecessora d'Armengol, Sandra Tudó, que va deixar el càrrec per assumir les funcions de secretària general del comú d'Escaldes-Engordany, sempre s'havia manifestat a favor del projecte liderat per la farmacèutica catalana Grifols i el Govern."El primer que hauria de fer el Partit Socialdemòcrata, perquè tots sabem que Movem Ordino és part del Partit Socialdemòcrata, és aclarir les seves posicions, si més no pel que fa a la seva representació al comú d'Ordino", ha declarat el cònsol major. Mortés ha assenyalat que "els ciutadans" de la parròquia "poden estar sorpresos" pel canvi de rumb de la formació: "Si fan una cerca a l'hemeroteca i revisen les declaracions de la senyora Sandra Tudó s'adonaran que sempre ah estat a favor del projecte de Grifols i ens ha donat suport perquè tiri endavant".Pel que fa a la reunió de poble sobre el laboratori que Armengol i el conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, han convocat per al 23 de novembre a dos quarts de nou del vespre al Centre de Congressos, Mortés ha afirmat que "no hi hauria d'haver cap problema perquè se celebrés, només faltaria". El mandatari ordinenc ha confirmat que no assistirà a la trobada.