Més d'un centenar d'infants participen a les activitats de Tots Sants d'Encamp

Actualitzada 04/11/2022 a les 14:12

Les activitats de Tots Sants d’Encamp i del Pas de la Casa han finalitzat avui després d'una setmana on 140 infants i joves han viscut les diferents propostees ofertes pel Llaç d'Animació, l'Àrea de Jovent i l'Espai Jove, segons informa el comú encampadà en un comunicat.Així, els més grans, de 12 a 17 anys, han celebrat la festivitat amb l’Espai Jove fent una sortida de dos dies a Port Aventura, on 30 joves han gaudit de les atraccions del parc, de la zona Ferrariland i d’una nit en un dels hotels del parc. D’altra banda, des de l’Àrea de Jovent, els 42 inscrits (de 6 a 11 anys) han fet una estada de 5 dies a l’alberg de la Baronia per conèixer les llegendes dels Pirineus i descobrir els seus misteris. En concret, les activitats de les colònies han girat al voltant de la llegenda de la creu dels set braços, ubicada a la parròquia de Canillo, segons destaca la corporació.Així mateix, des del Llaç d’Animació, els més menuts (de 3 a 5 anys) han anat a Caldea i han viscut una aventura misteriosa per ajudar a la castanyera en la seva tasca de fer castanyes per a tot el país.Les activitats han comptat amb 35 infants al complex d'Encamp i 33 inscrits al del Pas de la Casa.