La reunió de poble sobre Grifols de la minoria, el 23 de novembre

Actualitzada 03/11/2022 a les 06:39

El conseller de X’Ordino, Enric Dolsa, i el conseller de Movem Ordino, Jean-Michel Armengol, van demanar ahir formalment al cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, poder disposar del centre de congressos per fer-hi una reunió de poble sobre el projecte de construcció d’un laboratori d’investigació en immunologia al Prat de la Farga d’Ordino, a què els dos consellers de la minoria s’oposen. La cita prevista per a la reunió és el 23 de novembre a dos quarts de nou del vespre.A més, els consellers també van sol·licitar al cònsol major que els faciliti la llista d’etiquetes físiques de tots els electors de la parròquia amb la seva corresponent adreça per poder-los enviar la invitació a la reunió.Tant Dolsa com Armengol han denunciat en diverses ocasions el que titllen de “manca de transparència” del comú i del Govern sobre el projecte liderat per la farmacèutica catalana Grifols. La voluntat dels representants de la minoria és organitzar una consulta popular sobre el laboratori. Mortés sempre ha reiterat que el projecte “està decidit” i que tirarà endavant.