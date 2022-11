La Marató fotogràfica de la capital es farà el 19 de novembre

Actualitzada 03/11/2022 a les 14:03

La Marató fotogràfica d'Andorra la Vella se celebrarà el 19 de novembre, coincidint amb l'Andorra Shopping Festival, segons ha informat el comú en nota de premsa. El concurs de foto, organitzat per l'Escola d'Art, aquest any portarà el nom de 'Marató fotogràfica Pep Aguareles', en homenatge al fotògraf i professor del centre, que va impulsar la Marató i morir el gener del 2019.La iniciativa compta amb tres categories de participació: Max Marató, de llarga durada i individual (s'han de presentar set imatges); la Family-Marató, de curta durada i amb participació de, com a mínim, un pare/mare o tutor i un infant o jove menor de 15 anys i major de 5 (amb la presentació de cinc fotos), i la modalitat Instagram-Marató amb participació individual i per als majors de 15 anys, on s'hi han de presentar cinc fotos.Al concurs hi poden participar amants de la fotografia, ja siguin fotògrafs professionals o aficionats que facin imatges amb càmera digital (en les categories de Max-Marató i Family-Marató) i amb telèfon mòbil (Instagram-Marató). Les fotografies s'hauran de fer en un recorregut i en un temps determinats segons les característiques de cada categoria. Les inscripcions ja estan obertes i les bases es poden consultar a la web del comú de la capital.