Obres "d'extrema urgència" per reparar la calçada del Bedràs

Actualitzada 02/11/2022 a les 11:03

El comú de Sant Julià de Lòria repararà un tram del vial de la urbanització el Bedràs on s'han detectat problemes a la calçada. Segons ha explicat el cònsol major, Josep Majoral, en la roda de premsa posterior al consell de comú d'avui al matí les obres són "d'extrema urgència", ja que sota la calçada d'aquest tram s'ha trobat un buit que podria provocar un esvoranc molt perillós per a tots els que hi circulen. Els treballs costaran poc més de 200.000 euros.



El conseller de Desperta Laurèdia Cerni Cairat ha demanat a la majoria que faci una revisió de l'estat general de les carreteres secundàries i dels vials d'urbanitzacions de la parròquia.