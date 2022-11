El comú tanca l'abocador de Beixalís

Actualitzada 02/11/2022 a les 18:41

L'abocador de Beixalís ja ha tancat les seves portes, segons ha anunciat el comú de la Massana en un comunicat. Segons l’informe tècnic de balanç de la situació, encara quedaria lliure un espai que la corporació es reserva per les terres derivades de les obres públiques previstes pel pròxim any. En aquest sentit, la cònsol menor, Eva Sansa ha assenyalat que "tenim una obra molt rellevant, la nova carretera de desviació de la Massana, i és important disposar d’un abocador proper".Ara l'abocador ja està tancat i l'ens comunal notifica que només s’obrirà puntualment per realitzar els darrers abocaments procedents de les obres del comú de la parròquia. Sansa ha volgut recordar que l’abocador de Beixalís ha estat en funcionament durant quinze, anys de forma ininterrompuda, al servei de totes les empreses del país i que anteriorment la Massana també donava servei a les constructores, amb l’abocador de Comallemple.