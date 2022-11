Actualitzada 02/11/2022 a les 11:02

AMPLIACIÓ DE L'ABOCADOR LAUREDIÀ

El comú de Sant Julià de Lòria presentarà el projecte executiu d’ampliació de l’abocador de terres de la Rabassa abans de final d’any, segons va apuntar el cònsol major lauredià, Josep Majoral, en declaracions a aquesta publicació. La capacitat total de la part ampliada de l’abocador seria equivalent a la de la part ja existent. És a dir, d’unes 400.000 tones de terra. Actualment l’abocador de la Rabassa està aturat i té unes 40.000 tones per omplir, una xifra que equival al 10%, aproximadament, de la seva capacitat total, segons les dades de què disposa el comú.

El cònsol menor d’Andorra la Vella, David Astrié, va confirmar recentment al Diari que el comú de la capital ha encarregat un estudi sobre la viabilitat de posar en marxa un centre de transferència de terres a la parròquia. Astrié va assegurar que la corporació rebrà “d’aquí a poc” aquest estudi, que “s’està acabant de definir”. La cònsol major, Conxita Marsol, ja va anunciar a l’estiu que el comú buscava terrenys a la parròquia –de com a mínim uns 8.000 metres quadrats de superfície– per ubicar-hi un magatzem on puguin dipositar-se les terres residuals de la construcció mentre l’abocador del Maià, al Pas de la Casa, tanqui durant els mesos d’hivern arran de les condicions meteorològiques.Tot i que aquesta data cada vegada és més propera, de moment cap comú ha anunciat que obrirà un equipament d’aquestes característiques en terrenys de la seva jurisdicció. “Cada parròquia haurà de fer esforços per trobar el lloc adequat per estocar les terres de manera provisional. Recordem que l’abocador del Maià està obert i té molta capacitat, però no pot acollir terres durant la temporada d’hivern perquè tanca. Totes les parròquies, Andorra la Vella també, haurem de buscar quin és el lloc més adequat on ubicar centres de transferència”, va recordar Astrié. Habilitar espais per dipositar els residus de les excavacions és, efectivament, una competència que correspon als comuns, segons estableix la legislació vigent.El pla del Govern per trobar una alternativa privada tampoc ha funcionat. El concurs que l’executiu va convocar a començament de setembre per a l’atorgament de llicències per a la implantació i explotació de centres de transferència provisional de terres va quedar desert la setmana passada perquè cap empresa s’hi va presentar. Aleshores el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, va apuntar que el Govern continuaria treballen per trobar un model per habilitar abocadors.El problema de la manca d’espais per dipositar les terres procedents de la construcció s’ha agreujat perquè l’abocador de Beixalís haurà de tancar properament perquè està a punt d’arribar a la seva capacitat màxima, perquè les instal·lacions del Maià només es poden utilitzar mentre les condicions meteorològiques són favorables i perquè les de la Rabassa no poden ser la solució definitiva, ja que tenen una capacitat limitada.La falta d’alternatives per abocar terres i altres residus preocupa el sector de la construcció. L’Associació de Contractistes d’Obres d’Andorra (Acoda) va alertar divendres passat en un comunicat de premsa, després que s’anunciés el fracàs de la proposta del Govern perquè els privats obrissin centres de transferència de terres, d’una imminent aturada de moltes de les obres d’excavació en els pròxims mesos si no s’hi troba una solució. L’Acoda va assenyalar que la falta de dipòsits on dur els excedents de les excavacions i, per consegüent, la paralització de les obres afectaran greument els propietaris i els promotors.