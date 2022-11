Cada ciutadà de la parròquia major de 18 anys tindrà dret a un màxim de tres metres cúblics de fusta cada any

El comú de Sant Julià de Lòria aprovarà, en el ple del consell que tindrà lloc demà, una ordinació per regular l’obtenció de llenya per a ús particular als boscos de la parròquia. El projecte, que arrencarà com a prova pilot i amb l’assessorament tècnic d’Andorra Recerca i Innovació, farà possible que els lauredians majors de 18 anys puguin talar fins a tres metre cúbics de llenya en el decurs d’un any. “En cap cas”, va recordar Majoral, “es permetrà que una empresa reculli la fusta per vendre-la després. Només s’autoritzarà l’autoconsum”.



Abans d’anar al bosc a buscar la llenya els

