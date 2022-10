Actualitzada 31/10/2022 a les 06:50

La unió de les reserves de biosfera van centrar la jornada de xerrades i presentacions per celebrar el segon aniversari de la declaració d’Ordino com a reserva de la biosfera, segons va informar el comú a les xarxes socials. La celebració es va allargar durant tota la jornada de dissabte amb activitats per a tots els públics coordinades amb Andorra Recerca i Innovació (ARI).