Només queda un tram per acabar la xarxa separativa d'aigües

Actualitzada 31/10/2022 a les 11:01

La xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals d’Andorra la Vella està “pràcticament tota feta”, segons va confirmar aquesta setmana al Diari el cònsol menor de la capital, David Astrié. El número dos al comú de la capital va detallar que l’únic tram de la xarxa encara per fer és el que va “del carrer Gil Torres fins a la meitat de l’avinguda d’Enclar”, és a dir, a la zona fronterera entre els nuclis d’Andorra la Vella i de Santa Coloma.La voluntat de l’equip de govern comunal actual és que l’obra es faci com més aviat millor. Són uns treballs, va assenyalar Astrié, “que farem l’any que ve”, encara dins el mandat actual, o “d’aquí a dos anys”. En aquest cas, la majoria que haurà d’encarregar les obres serà la que surti de les properes eleccions comunals, previstes per al desembre del 2023.En els últims anys, va remarcar el cònsolmenor, el comú ha enllestit “un tram molt important” de la xarxa separativa d’aigües a la recta de Santa Coloma. Aquesta intervenció hi va permetre resoldre un problema recurrent a la zona: les inundacions en episodis de pluja intensa. Després d’haver-se enllestit aquesta obra, a l’estiu del 2019, no hi ha hagut més casos de desbordaments quan han caigut xàfecs forts durant els mesos d’estiu.Paral·lelament a aquests esforços, el comú fa un seguiment, amb l’ajuda del Govern, dels punts negres de la xarxa, va recordar Astrié. “Les canonades que van a parar al riu només poden ser d’aigua de pluja. Si detectem que algun dia per una d’aquestes canonades hi baixa alguna cosa que no és aigua pluvial, la identifiquem d’entrada com a punt negre. Després hi fem diverses proves per confirmar-ho i, si donen positiu, hi fem les obres que calgui perquè només hi torni a baixar aigua pluvial. Actualment treballem per identificar i arreglar tots els abocaments incontrolats. N’identifiquem un o dos cada any”, va puntualitzar el mandatari.Construir una xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials és una obligació legal dels comuns. En els últims anys totes les corporacions comunals han fet esforços per enllestir aquestes obres, que, entre altres coses, permeten millorar l’eficiència de les plantes depuradores.L’últim tram que queda per fer de la xarxa separativa d’aigües pluvials i residuals va del carrer Gil Torres a la meitat de l’avinguda d’Enclar.Les obres fetes a Santa Coloma els darrers anys han permès solucionar-hi les inundacions quan hi ha episodis de pluja intensa.El comú i el Govern treballen de bracet per identificar els punts negres de la xarxa i arreglar-los perquè no hi hagi abocaments incontrolats.