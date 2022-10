Els lauredians podran aprofitar gratuïtament la llenya del bosc

Actualitzada 31/10/2022 a les 13:41

El comú de Sant Julià de Lòria aprovarà, en el ple del consell que tindrà lloc dimecres, una ordinació per regular l'obtenció de llenya per a ús particular als boscos de la parròquia. El projecte, que arrencarà com a prova pilot i amb l'assessorament d'Andorra Recerca i Innovació, farà possible que els lauredians majors de 18 anys puguin talar fins a tres metre cúbics de llenya en el decurs d'un any. Els ciutadans hauran d'omplir una sol·licitud al servei de tràmits del comú. Si la corporació hi dona el vistiplau, obtindran un permís per aprofitar la llenya en un dels cinc lots que es posaran a disposició del projecte en una zona situada a la vora de la carretera de la Rabassa. El cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha remarcat avui al migdia en la roda de premsa de l'ordinació que només podran talar-se els arbres marcats amb pintura pels tècnics de l'ARI. Majoral també ha destacat que les parts no aprofitables com a combustible de l'arbre, com són les branques i les fulles, s'hauran de dipositar a la vora de la carretera, ja que el departament de boscos del comú les recollirà i les triturarà amb una màquina per fer-ne fertilitzant.