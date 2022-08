Trasllat temporal de la casa pairal de la Massana per obres

Actualitzada 31/08/2022 a les 12:19

La casa pairal de la Massana es traslladarà a partir de demà i de forma provisional a la sala dels Arcs, segons informa el comú en nota de premsa. El motiu del trasllat són les obres de reforma de l'equipament, que tenen l'objectiu de guanyar en comoditat. El projecte inclou la remodelació integral de l'equipament, amb espais diferenciats per a cada ús, a més de la renovació de la il·luminació i del sistema de climatització. Es preveu que els treballs acabin a finals de tardor. Mentrestant s'utilitzarà la sala dels Arcs, que ha estat equipada amb taules i cadires per poder fer jocs, tertúlia i xerrades, a més d'un espai per poder mirar la televisió i una zona de cafeteria. D'altra banda, els cursets i tallers es faran a la sala de l'Indret, la sala dels Miralls i la Closeta.