El comú d'Ordino convoca deu llocs de treball

Actualitzada 31/08/2022 a les 12:02

El comú d'Ordino fa públic al BOPA d'avui la convocatòria de deu llocs de treball. Concretament, l'ens busca un treballador d'operari en Manteniment i Serveis públics especialista en serralleria; un en xarxa d'aigües; un cuiner per a l'escola bressol; un auxiliar del servei de circulació; un auxiliar de la casa pairal; un conserge per a l'ACCO i quatre monitors de ludoescola, un d'ells en qualitat d'indefinit.Els terminis de presentació de candidatures i els requisits per optar-hi es poden consultar al BOPA.