El bus comunal a la Massana, gratuït a partir de demà

Actualitzada 31/08/2022 a les 14:22

El bus comunal de la Massana començarà a ser gratuït a partir de demà, 1 de setembre, tal com es va aprovar en la darrera sessió de consell, segons recorda l'ens comunal en un comunicat. Així, aquest servei serà de lliure accés tant per als residents com per als turistes i es demanarà als usuaris que disposin de l’abonament gratuït o d’altres abonaments (targeta jove, tarja magna...) que el presentin, per poder tenir dades a nivell estadístic. Pel que fa als turistes o als temporers, se’ls donarà un tiquet senzill al moment de pujar, amb la mateixa finalitat estadística.La corporació defensa que aquesta mesura té el doble objectiu d’afavorir la mobilitat sostenible i d’ajudar a l’economia familiar. Així com, pel que fa als turistes, potenciar que es desplacin amb transport públic per accedir a les diferents activitats i visites que facin dins la parròquia. Per això, coincidint amb aquesta mesura, s’ha fet un reajustament de les quatre línies per tal de reduir el temps de cada trajecte.El bus comunal massanenc rep una mitjana d’uns 1.500 usuaris mensuals. Aquest mes d’agost (a data d’ahir), per exemple, la xifra ha estat de 1.633, segons destaca la corporació. Així mateix, aquesta mesura s’inclou dins el pla d’accions La Massana Sostenible, aprovat en sessió de Consell de l’octubre del 2020, segons assenyala el comú massanenc.