Tudó promet el càrrec de secretària general

Actualitzada 30/08/2022 a les 06:13

El consell de comú celebrat ahir a la tarda a Escaldes-Engordany també va servir per aprovar per unanimitat el nomenament de Sandra Tudó Motanya com a nova secretària general, un càrrec en el qual substituirà Cerni Escalé. Tudó va prometre el càrrec durant la reunió ordinària d’ahir, però no serà fins a l’1 de setembre quan el nomenament prendrà efecte, segons va explicar la cònsol major, Rosa Gili. La màxima autoritat escaldenca va posar de manifest les qualitats “professionals i personals” de la nova secretària general, a la qual va qualificar de “valenta i treballadora”. “Comencem una etapa”, va asse­nyalar Gili, al temps que va encoratjar Tudó a “agafar el repte amb il·lusió perquè hi haurà moments complicats, i sempre passen coses, i és una feina de responsabilitat i implicació tots els dies de l’any”. Tudó ocupa el càrrec de consellera del comú d’Ordino, una activitat que compaginarà amb la de secretària del comú escaldenc fins al 30 de setembre.La cònsol major també va tenir paraules d’agraïment per a qui fins ara ha estat secretari, Cerni Escalé, al qual va desitjar “encerts” en els nous projectes que està posant en marxa actualment. Escalé és un dels principals impulsors del nou moviment polític Concòrdia, que ha mostrat la seva voluntat de presentar-se a les eleccions generals, que es preveuen per al desembre o al gener.