Plec de bases “força obert” per a la concessió del pàrquing de l'Escalé

El comú demana un mínim del 20% de places de pupil·latge per beneficiar els habitants de la part alta de la parròquia

El comú d’Escaldes-Engordany va aprovar ahir a la tarda per unanimitat la proposta per convocar un concurs públic per als treballs d’urbanització, la construcció i la posterior explotació en règim de concessió administrativa de l’aparcament de l’Escalé, també conegut com de l’Obac. Es tracta d’un projecte que ve de l’anterior mandat comunal i que, d’aquesta manera, es podria materialitzar com a molt tard l’1 de novembre del 2026, amb una inversió que es podria situar prop dels 20 milions d’euros. La nova infraestructura suposa la creació de 589 places d’aparcament per a cotxes i 63 per a motos a la