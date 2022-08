Sandra Tudó denuncia que la zona on es vol construir “quedarà atapeïda d’edificis”

El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, defensa que el futur geriàtric d’Ordino donarà resposta a una necessitat del país. “Pensem que hi ha unes mancances a la parròquia i al país”, va manifestar ahir durant el consell de comú, tot afegint que “Afers Socials ens ha dit que es necessiten projectes d’aquest tipus”. De fet, dotar la parròquia d’equipaments per al benestar de la ciutadania és vist amb bons ulls per tots els consellers. Malgrat això, el que la minoria encara no pot afirmar és si aprova el projecte en qüestió, perquè en desconeix els detalls, ja que el