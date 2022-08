La capital obre inscripcions per al nou curs de la gent gran

Actualitzada 30/08/2022 a les 12:26

El comú d'Andorra la Vella obre les inscripcions per al nou curs de la gent gran, que arrencarà al setembre i oferirà 28 activitats per estimular la ment i el cos, segons informa l'ens en nota de premsa. El programa inclou classes de gimnàstica, de manteniment i ioga, ball en línia, cursos de memòria i atenció, activitats relacionades amb l'ús dels telèfons mòbils i les tauletes. A més, també es recuperen les activitats aquàtiques a la piscina del Centre esport dels Serradells, i a l'hivern s'oferiran de nou sortides a la neu amb raquetes.Entre les novetats, hi ha passejades fotogràfiques, i tornen les trobades per cosir i teixir. A més, es reprendrà l'activitat del cant coral i les classes de cuina amb el cuiner Josep Maria Benet. L'oferta es completa amb el club de lectura, el punt d'humor, les sessions teòriques en òpera i dansa, tenis taula, fitness i tai-xi.