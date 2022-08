Encamp inaugura els murals de Samantha Bosque

Actualitzada 30/08/2022 a les 14:55

Encamp inaugurarà dijous els nous murals de la Mosquera que ha realitzat la muralista Samantha Bosque, la mateixa que va realitzar l’any 2018 el mural que reprodueix l’original Casa Viliella a la plaça Sant Miquel, i que ara després d’uns mesos de treballs ha reproduït a les portes i façanes de la Mosquera instantànies de la vida encampadana de principis del segle XX, segons informa el comú encampadà.En aquest sentit, la corporació informa que va proposar als veïns una col·laboració per tal d’embellir un dels nuclis tradicionals de la parròquia, per la qual cosa s’han signat acords amb els propietaris per tal de cedir les façanes, portes o finestres dels habitatges i fer-se càrrec del seu manteniment, un cop el comú realitzés la pintura mural inspirades en fotografies històriques.Per altra banda, Samantha Bosque, que ha creat una desena de murals, des de que va començar el procés creatiu el passat mes de maig fins avui, ha impartit també un taller infantil de pintura mural amb un dels grups de l’Àrea de Jovent. Els infants, d’entre 8 i 12 anys, han participat a l’activitat pintant el darrer mural de la col·lecció, i que alhora serà, el primer del recorregut ja que és la benvinguda al nucli tradicional amb les lletres de La Mosquera i una clau que simbolitza l’entrada, segons destaca l'ens comunal. Aquest matí la cònsol major, Laura Mas i el conseller de turisme i reactivació econòmica, Nino Marot, juntament amb altres consellers comunals han visitat als infants que realitzaven el taller.La inauguració dels murals tindrà lloc el proper dijous a les 16 hores de la tarda, és oberta a tothom, i consistirà amb una visita guiada i teatralitzada per l’escola de teatre Entreacte, "1900-1950. Els murals que cobren vida" en la que amb un petit reconegut circular amb sortida des de davant de l’oficina de Turisme, es descobriran poc a poc la desena de murals que reprodueixen la quotidianitat de principis del segle XX a Andorra.