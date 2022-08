Actualitzada 29/08/2022 a les 06:38

L’empresa Construccions Entrimo durà a terme les obres per instal·lar dos tancats per a residus a l’avinguda Joan Martí del poble d’Encamp. El termini d’execució dels treballs adjudicats per acord de la junta del govern del comú és de 15 setmanes i 2 dies i el cost de les obres és de 104.000 euros.