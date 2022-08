Escaldes treu a concessió l'aparcament de l'Escalé

Actualitzada 29/08/2022 a les 19:10

El comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat aquesta tarda per unanimitat la proposta per convocar un concurs públic per a la construcció i posterior explotació de l'aparcament de l'Escalé, o també conegut com de l'Obac. Es tracta d'un projecte que ve de l'anterior mandat comunal i que, d'aquesta manera, es podria materialitzar com a més tard l'1 de novembre del 2026, amb una inversió que es podria situar al voltant dels 20 milions d'euros i suposaria la creació d'unes 700 places d'aparcament a la part alta de la parròquia. Tot i això, s'ha volgut fer un concurs públic amb unes condicions molt obertes perquè aixequi més interès entre les empreses i, d'aquesta forma es pugui fer realitat després que la majoria hagi considerat que el comú no podia fer front a una inversió tan gran perquè necessita els recursos per a altres inversions. "Som optimistes i creiem que hi haurà alguna empresa interessada en el projecte", ha manifestat la cònsol major, Rosa Gili. Des de l'oposició s'ha recordat que aquesta és una iniciativa que hauria d'estar ja en marxa, ja que es va gestar a l'anterior legislatura comunal, raó per la qual «celebrem que finalment es pugui publicar l'edicte», ha explicat el conseller demòcrata Miquel Aleix.