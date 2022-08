L'atracció de Canillo

Satisfacció i balanç positiu en l’afluència de visitants al pont tibetà de Canillo des de la seva obertura. El mes que ve es reduiran horaris i l’estructura es tancarà amb la primera nevada.

Dos mesos i mig després de la seva obertura, encara sense xifres oficials del nombre de persones que han passat pel pont tibetà, queda clar que ha estat, sense cap mena de dubte, l’atracció estrella d’aquest estiu a Canillo. Sigui per l’espectacularitat de la seva construcció, per la facilitat de visitar-lo o per ser, simplement, la novetat d’aquest any. En tots casos, des del comú afirmen que l’afluència de turistes ha estat “molt positiva”, fent que fins i tot fa un parell de setmanes les entrades s’esgotessin a les 11 del matí. Ara, a les acaballes ja de l’estiu, els