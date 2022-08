El 'Sabors d'Estiu' esquiva la pluja i arrenca amb les primeres actuacions

Actualitzada 28/08/2022 a les 06:43

El cicle Sabors d’Estiu promogut pel comú d’Escaldes-Engordany ha tingut una arrencada difícil a causa de la pluja. Tot i així, les actuacions programades per a divendres i ahir al vespre van poder esquivar les condicions meteorològiques retardant els horaris. El que no ha estat possible encara és fer-ne la inauguració oficial, a càrrec de les autoritats. Tot i així, a través d’un comunicat, la cònsol major, Rosa Gili, va destacar la importància de l’indret on té lloc l’activitat, la part alta de la parròquia. El comú ha assegurat que, malgrat les condicions meteorològiques, divendres hi van acudir unes 400 persones.La iniciativa promou un espai de gastronomia i música a l’aparcament de l’església i oferirà activitats cada dia fins al 4 de setembre. Si la meteorologia no torna a fer la guitza, avui, a les 19 hores, arrencarà l’actuació de Jaqui Lin.