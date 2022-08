El comú reforçarà la vigilància a Soldeu per evitar aldarulls a la nit

Els hotelers lamenten que el soroll dels locals d’oci nocturn afecta el descans dels clients

El comú de Canillo reforçarà la vigilància per evitar que hi hagi aldarulls a la nit. Ho farà, en principi, augmentant les càmeres de videovigilància i les patrulles dels agents de circulació. Així ho va manifestar el cònsol major de la parròquia, Francesc Camp, en resposta a les queixes que els veïns de Soldeu li van traslladar durant la reunió de poble que es va celebrar dijous al vespre per presentar els treballs d’embelliment del nucli antic de Soldeu.



En concret, hotelers i habitants del poble canillenc van denunciar que hi ha “problemes de civisme a la nit”. En aquest sentit,