La corporació prepara el plec de bases i té previst posar 5 milions per l’aparcament

El comú d’Ordino està preparant un plec de bases perquè es pugui instal·lar una residència geriàtrica als terrenys que hi ha darrera del centre de segona ensenyança de la parròquia i que són de propietat comunal. En concret, es voldria donar sortida al projecte que volia portar el grup Avintia a l’antic hotel Casamanya i que finalment es va descartar per poder utilitzar les dependències per al ministeri de Medi Ambient. El projecte, que encara s’ha d’acabar de definir, aniria acompanyat d’un pàrquing soterrat de dos pisos que aniria a càrrec de la corporació comunal i costaria uns cinc milions