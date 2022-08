Actualitzada 24/08/2022 a les 06:35

El comú de Canillo va informar ahir per mitjà de les xarxes socials la celebració avui de la darrera festa de l’estiu abans de Meritxell. Es tracta de la festa de Sant Bartomeu de Soldeu. A les 12 hores tindrà lloc una missa solemne i tot seguit l’aperitiu. Entre les 16 i les 18 hores hi haurà tallers infantils i en acabar se servirà coca i xocolata per a tohtom.