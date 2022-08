Més d'una trentena de parades a la Pitavola del Comapedrosa

Actualitzada 23/08/2022 a les 13:23

El centre històric d'Arinsal acollirà la segona edició de la Pitavola del Comapedrosa el divendres 16, dissabte 17 i diumenge 18 de setembre, segons informa el comú de la Massana en un comunicat. Així, l'esdeveniment multidisciplinar que va néixer per celebrar l’aniversari del Parc del Comapedrosa, pretén ser el punt de trobada anual dels amants de la natura. Per això, la programació inclourà des de sortides guiades a exhibicions, tallers i conferències, a més d’una fira-mercat que comptarà amb més productors i artesans tant andorrans, com catalans i, aquesta vegada, també de l’Arieja amb una versió nocturna el divendres i el dissabte fins a les 22 hores.La corporació destaca que l'esdeveniment comptarà amb un programa que durant tot el cap de setmana proposarà activitats per a totes les edats i gustos. Com les sortides guiades per descobrir els racons i les espècies del Parc que es faran des del dissabte a dos quarts de nou, fins a diumenge a mig matí. També hi haurà tallers gratuïts per a adults i nens sempre entorn a la temàtica de la natura. Així com actuacions de l’Esbart dansaire de les Valls del Nord, inflables per a la canalla de la mà de Vallnord, i un nou espai Chill-Out, el Niu de la Pitavola, que oferirà música en viu i degustació de cerveses artesanes.Per altra banda, la fira comptarà amb més parades que la primera edició, tot i que la temàtica de productes de proximitat i artesans dels Pirineus segueix viva i també hi seran presents diferents oficis antics. En aquest sentit, la fira-mercat s’allargarà fins el diumenge fins a les cinc de la tarda i acollirà més d’una trentena de parades. També hi haurà menús especials de proximitat i de temporada, així com la ruta de la tapa amb la participació de quasi tots els restaurants del poble, segons destaca el comú.