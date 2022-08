La rèplica del cap de l'Ossa d'Ordino serà més funcional

Actualitzada 23/08/2022 a les 12:16

L'artesà especialista en bestiari festiu, Arnau Codina, ha començat aquesta setmana els treballs de modelatge per a crear una rèplica exacta del cap de l'ossa d'Ordino amb material sintètic, que s'havia degradat amb el pas del temps i havia deixat de ser pràctica per a les representacions. La nova màscara, en aquest cas, estarà feta a partir de fibra de vidre i resina, materials resistents al pas del temps i a la humitat. "L'objectiu és crear un objecte pràctic i no pas museístic" ha assegurat Codina. Per aquest motiu, l'artesà ha eliminat en la nova màscara tots aquells elements que no són útils per a la seva funció, com les dents. Per altra banda, el president de l'Associació de Cultura Popular Albert Roig ha anunciat que de cara a l'octubre s'obrirà una convocatòria per a tots aquells ordinencs que es vulguin presentar com a candidats a ser el personatge de l'ossa en el proper ball.L'antic cap de l'Ossa es conservarà en algun espai de la parròquia com a símbol del patrimoni cultural i històric d'Ordino.