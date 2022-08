Una festa major d'agraïment

Una Santa Coloma transformada gràcies a la política urbanística del comú recupera els actes més populars, com l’arrossada del diumenge

Santa Coloma va poder tornar a celebrar ahir un diumenge de festa major com cal, sense les mesures excepcionals a què vam acabar acostumant-nos –quin remei!– en temps de pandèmia.



El primer acte del programa festiu d’ahir també va ser el més tradicional: la missa solemne a l’església de Santa Coloma, com cada any precedida pel repic de campanes. Durant l’ofici, el mossèn va traslladar públicament a la cònsol major, Conxita Marsol, l’agraïment dels veïns per la transformació urbanística que ha experimentat el barri gràcies a l’acció política de la majoria comunal. En declaracions als mitjans de comunicació un cop acabada