Primeres Jornades de Bruixeria a Sant Julià

Actualitzada 22/08/2022 a les 13:44

Sant Julià de Lòria acollirà entre els dies 30 d'agost i 3 de setembre les primeres Jornades de Bruixeria d'Andorra, segons informa el comú en un comunicat. Així, "a través de llibres, ponències, col·loquis, pel·lícules, passejades i d'altres activitats intentarem apropar-nos a un món que als Pirineus sempre ha tingut una gran transcendència. Seran, doncs, unes jornades en què farem un recorregut per la història de la bruixeria al nostre país", ha manifestat la cònsol menor, Mireia Codina durant la roda de premsa de presentació.

La corporació destaca l'exposició "Contra el mal donat" que mostrarà la història de vuit dones acusades de bruixes. La mostra tindrà lloc a la Sala Sergi Mas el dia 1 de setembre a les cinc de la tarda i contindrà material cedit per l'Arxiu Nacional d'Andorra i Patrimoni Cultural. Per altra banda, el mateix dia tindrà lloc l'espectacle "Paraules que trenquen ossos" a càrrec de la companyia Pagan. Una peça que ha estat premi de la crítica d'arts escèniques com a millor espectacle de carrer i que tindrà un preu de 15 euros, pel qual cal fer reserva prèvia.