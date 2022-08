El gimnàs de LAUesport tanca fins al 8 de setembre per renovació

Actualitzada 22/08/2022 a les 13:25

El gimnàs de Sant Julià de Lòria, el LAUesport, renovarà els equipaments completament per la qual cosa la instal·lació romandrà tancada entre els dies 22 d'agost i 8 de setembre ambdós inclosos, segons informa l'ens comunal lauredià en un comunicat. Així, durant aquest període es renovarà tot el parquet i es canviaran totes les màquines cardiovasculars i de tonificació amb plaques de pes i discos i de pes lliure. La resta d'instal·lacions com ara les pistes de pàdel i la piscina continuaran obertes.Per això, des de la direcció s'ha acordat amb altres centres dle país que els abonats puguin anar a practicar esport a les seves instal·lacions mentre duren els treballs. Així, es podrà anar al Complex Esportiu d'Encamp, del Pas de la Casa, d'Ordino, dels Serradells i al gimnàs de les piscines comunals d'Escaldes-Engordany.Per altra banda, el comú recorda que el juny passat va signar un contracte de compravenda amb l'empresa Salter Esport per permetre renovar totalment l'espai de gimnàs de LAUesport. L'acord per l'adquisició del material, xifrat en poc més de 179.000 euros, estableix uns terminis de pagament a través d'una quota mensual a comptar des del gener del 2023 i fins al desembre del 2028. Així, la corporació podrà assumir còmodament la renovació d'un dels espais més utilitzats pels usuaris de LAUesport. Entre el material adquirit, que arribarà a primers de setembre, hi ha bancs per fer abdominals, peses, cintes de córrer, estores per a la pràctica del fitness, bicicletes, el·líptiques, rems, barres fixes, zones d'entrenament, escales, plataformes per a salts, sacs de boxa,ancoratges, cinturons i cordes, segons destaca la corporació.