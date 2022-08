Samantha Bosque i Reunió de Papaia guanyen la segona edició de 'Murs que parlen'

Actualitzada 21/08/2022 a les 11:08

El comú de Sant Julià de Lòria ha convocat la segona edició del concurs de pintura 'Murs que parlen' inclòs en la programació de la XIX Vila Medieval, segons informa l'ens comunal en un comunicat. L'objectiu del certamen és fer de la parròquia un referent posant l'art a l'abast de la ciutadania, dinamitzar el poble i potenciar el turisme, a més de donar visibilitat als artistes i a la intervenció artística en l'espai públic, entre d'altres.En aquest sentit, l'edició anterior va comptar amb tres accions que es van desenvolupar alhora, del 26 d'abril al 28 de maig de 2021 fent coincidir la inauguració amb les festes de Canòlich. De les tres, segons recorda la corporació, l'única que no optava a concurs va ser el mural a l'Espai Jove situat a la plaça de la Germandat, realitzat per joves entre 10 i 18 anys, amb l'assessorament de l'escola d'art, l'acompanyament de Laurèdia Jove i la participació opcional de l'AEIG lauredià. Les altres dues que sí que van entrar dins la convocatòria pública van ser les de Samantha Bosque i Naiara Galdós.Així, enguany, la temàtica de les obres ha de fer referència als béns d'Interès Cultural Immobles d'estil romànic que es troben a la parròquia de Sant Julià de Lòria, així com les pintures murals o objectes litúrgics que hi trobem a dins, aconseguint que aquests béns tinguin protagonisme en la proposta artística. En aquesta línia, al concurs públic s'hi van presentar quatre artistes, quedant guanyadors SamanthaBosque i Reunió de Papaia, segons destaca el comú lauredià. El jurat va valorar especialment una estètica innovadora, la potencia visual del missatge, l'adequació a la demanda temàtica del plec de bases tècnic i l'harmonia amb l'entorn i l'adaptació al pressupost. Els artistes començaran a treballar durant l'última setmana d'agost, en el cas de Samantha Bosque el mural s'ubicarà a l'avinguda Verge de Canòlich 37 (davant de Casa Comuna) i el de Reunió de Papaia a la Carretera de La Rabassa a l’alçada del Camí de la Creueta.