La manca de materials retarda l'obertura de novetats a Naturland

L’ecoparc no ha pogut inaugurar la Forest Line, el rail de més de 500 metres de longitud suspès entre els arbres

Problemes en el subministrament de materials provocats per la interrupció de la cadena logística arran de la pandèmia retarden la posada en marxa d’algunes de les noves activitats de Naturland per a la temporada d’estiu, segons ha pogut saber el Diari i va confirmar aquesta setmana el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral. Malgrat aquest entrebanc, el mandatari lauredià va assegurar que l’ecoparc ha registrat durant els darrers mesos unes xifres d’ingressos i de visitants que es mantenen en la línia dels bons resultats que va assolir l’any passat.



Una de les noves atraccions que encara no s’ha

#1 Mala rèplica a l'article d'ahir del Calsina?

(18/08/22 08:21)