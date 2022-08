La festa major de Santa Coloma recupera els actes populars

Actualitzada 18/08/2022 a les 06:38

La festa major de Santa Coloma recupera els actes més populars, que van haver de ser suspesos l’any passat arran de la pandèmia, com l’aperitiu i l’arrossada. A més, també es recupera la missa de diumenge. El tret de sortida serà dissabte a les dos quarts d’onze del matí amb una gran traca. A la tarda hi haurà concurs de petanca, gimcana infantil i concurs de menjar flams. A la nit, ball amb Kool Age, gimcana nocturna, concert de Manu & The Vodka’s i discomòbil.Diumenge tindrà lloc la missa solemne a l’església de Santa Coloma, seguida d’un aperitiu a la plaça Major i la ballada de sardanes amb la cobla Juvenil Ciutat de Solsona a l’aparcament d’Enclar. L’arrossada es farà allà mateix a les dues. A la tarda es farà el concurs de botifarra, havaneres i rom cremat, i ball de tarda per a la gent gran. A la nit serà el torn de la Nit del Rock amb Freyja, Perifèria i Pas’n’fals, que acabarà amb discomòbil.La festa major acabarà dilluns amb festa de l’escuma, a les onze del matí a la plaça Major, karaoke i xocolatada a la tarda i fi de festa a la nit amb Duet Join i discomòbil amb DJ Andrius.