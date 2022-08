Actualitzada 17/08/2022 a les 06:35

Els actes de la festa major de Sornàs van arrencar ahir amb la missa tradicional i la cantada dels goigs en honor a Sant Roc. En acabat es va fer un aperitiu i la ballada de sardanes. El programa continuarà divendres i s’allargarà fins dissabte a la matinada. A part de concerts, també hi haurà jocs per als més petits i activitats culturals per a tots els públics.