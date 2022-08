El comú instal·la senyals de trànsit sostenibles

Actualitzada 17/08/2022 a les 06:34

El comú ha aprofitat la instal·lació de nous senyals de límit de velocitat, que en alguns punts cèntrics de la parròquia redueixen la velocitat permesa a 30 quilòmetres per hora, per impulsar l’estratègia de parròquia sostenible. Els nous senyals, tal com va apuntar ahir la corporació a Twitter, estan equipats amb tecnologia led i s’il·luminen amb energia solar.