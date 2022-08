L’operació permet a l’empresa malaguenya controlar el seixanta per cent de les accions de Companyia Pirenaica de Telecomunicacions Cadí

L’operadora de telecomunicacions malaguenya Avatel Telecom ha comprat l’empresa Cable Mútua de Serveis, societat dependent de Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria, per un import de 2,4 milions d’euros, segons van confirmar ahir al Diari fonts de la companyia laurediana. La venda va començar-se a negociar el març d’aquest any i, per tant, no està registrada en els comptes anuals del Grup Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria, tancats el 31 de desembre del 2021. Sí que consta, però, en la memòria dels resultats, que els socis han rebut recentment.



Cable Mútua de Serveis, participada al 100% per Mútua

#1 Canòlich d'Aixirivall

(16/08/22 07:25)