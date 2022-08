Incident pel llançament de fustes amb claus a Encamp

Actualitzada 15/08/2022 a les 17:01

La policia ha estat alertada aquest matí perquè hi havia una persona llançant petits trossos de fusta amb claus a sota dels vehicles estacionats al carrer Mirador d'Encamp. Els fets han tingut lloc a les 9.44 hores i la patrulla que s'ha desplaçat pel requeriment ha pogut controlar i identificar una persona que no ha quedat detinguda ja que no se li pot imputar que sigui qui ha provocat l'incident, segons han explicat les fonts consultades.Els agents han constatat que no hi ha hagut cap vehicle que hagi patit danys pel llançament de les fustes, que han quedat majoritàriament sobre la vorera, i han comprovat que els claus no arribarien a perforar un pneumàtic. Els efectius del cos de seguretat i els agents de circulació d'Encamp han retirat les fustes per restablir la normalitat al carrer Mirador.