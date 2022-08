Els veïns alerten que el mal estat de les barreres de seguretat augmenta exponencialment la inseguretat viària en alguns trams

El Govern adjudicarà “en les properes setmanes” les obres de reparació de la CG-5, la carretera general que uneix Erts amb Arinsal. Segons van confirmar al Diari fonts de l’executiu, els treballs ja s’han licitat i, si no hi ha cap contratemps, podrien començar un cop se’n faci l’adjudicació abans del final de l’estiu.

Un dels trams de la CG-5 on el Govern farà millores és el que passa pel davant del conjunt residencial Ribasol Ski Park, en part encara per acabar després de més de dues dècades d’un procés de construcció accidentat, l’església romànica de Sant Andreu del Prat del