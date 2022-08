Les pluges dels darrers dies marcades per les fortes pedregades van tornar a afectar les plantacions de tabac. Les principals zones afectades van ser les plantacions de Canillo, Ordino i Sant Julià de Lòria. A aquestes afectacions meteorològiques a més cal sumar-li que quasi la meitat de les plantes d’enguany es van haver de reposar en resultar afectades per un fong anomenat Rhizopus. Aquest fong provoca que no creixin les plantes i que acabin morint. Tota aquesta situació el que provocarà és que les plantacions enguany s’allarguin en el temps, fent que quedin exposades durant un període més llarg a