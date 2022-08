Sornàs inaugura la restauració de l'església per la festa major

Actualitzada 13/08/2022 a les 17:56

Sornàs estarà de festa major la setmana vinent. La població ordinenca celebra la festivitat de Sant Roc amb actes organitzats per a dimarts, divendres i dissabte de la setmana vinent. La inauguració de l'església del poble que s'acaba de restaurar serà l'acte central de dimarts amb la missa de Sant Roc al migdia i la cantada del Goig al patró, seguida d'un aperitiu i sardanes i a la tarda s'ha previst un concert de música clàssica amb el Trio Desconcierto al mateix temple, segons informa la comissió de festes.Les activitats festives es reprendran a partir de les 19 hores amb la segona edició del Quinto de Verano Don Sornàs amenitzat per DJ Shin a la plaça del poble, on es distribuiran premis valorats en 300 euros "amb lots de la terra, lots eròtics, pernils i més sorpreses", destaca l'organització. A les 23 hores està previst un Picnic Musical al que s'ha de portar el menjar i a partir de dos quarts d'una de la nit hi haurà discoplaça de nou amb DJ Shin.Les celebracions acaben dissabte vinent amb jocs infantils a la plaça de Sornàs amb repartiment de coca i xocolata des de les cinc de la tarda. A les sis s'obrirà la mostra fotogràfica Ocells d'Andorra i Catalunya de Mayte Casals a l'església del poble i a les 21.30 hores hi haurà una botifarrada tricolor andorrana al safareig del poble a 5 euros.La Sonsoni ensenyarà a ballar a les 23 hores les músiques i danses tradicionals del Pirineu, amb Flashmob d'Emma Riba i Xavier Perez a "l'entreacte sorpresa", assenyala l'organització. Per finalitzar hi haurà una actuació d'Ishtar Ruiz i a les tres de la matinada de nou música de DJ Shin.