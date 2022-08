Padrí centenari a la Massana

Actualitzada 13/08/2022 a les 16:36

El massanenc Daniel Duedra ha fet 100 anys i la cònsol menor, Eva Sansa, i la consellera de Socials, Francesca Guerrero, han anat a felicitar-lo a casa en el marc de la celebració de la festa major. Daniel Duedra ha rebut el pin de plata de la corporació i ha explicat records d'infantesa com "quan després de l'escola anava a pasturar les ovelles o quan feia botons amb fusta del boix per vendre'ls", comenta el comú a les xarxes socials.La corporació destaca que el padrí centenari es manté en molt bona forma i ha publicat un vídeo on es veu Daniel Duedra dallant herba aquests dies.